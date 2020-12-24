Bursa'da kısıtlamada alkollü sürücü dehşet saçtı
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Bursa'da kısıtlamada alkollü sürücü dehşet saçtı

24.12.2020 08:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:07
Bursa'da kısıtlamada alkollü sürücü dehşet saçtı

Bursa'da kısıtlama saatinde alkollü ve aşırı süratli olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek isimli sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı.

Bursa'da kısıtlama saatinde alkollü ve aşırı süratli olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek isimli sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Otobüs durağında bekleyen kadın ağır yaralanırken, sürücü ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ne bağlı Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde dışarıda alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek isimli sürücü, alkolünde etkisiyle kullandığı 16 ABG 605 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Şehri Etser'i ezen alkollü sürücü, daha sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Medikal Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Başından yaralanan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen alkollü sürücü Ayçiçek de güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kadının pazardan alışveriş yaptığı daha sonrada evine gitmek için durakta oturup otobüs beklediği öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Gökay Başdan - Berktuğ Öncü - Mesut Güleç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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