Kısıtlama saatinde açık olan eğlence mekanındaki 26 kişiye para cezası kesildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Polis ekiplerinin kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi'ndeki işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Kontrollerde işletmeye giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve müşterilerin bu şekilde kabul edildiği belirlendi.

Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 81 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sorumlularına ayrıca eksik belge, kapalı alanda sigara içme ve ruhsata uygun faaliyet göstermeme gerekçeleriyle de işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç