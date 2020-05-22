Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk
Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunlukBURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.
22.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:58
Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk
BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 23- 26 Mayıs tarihleri arasında arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı ve pazarları doldurdu. Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uydukları görüldü.
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Kaynak: DHA