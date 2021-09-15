Bursa'da kısa film festivalinin yazlık sinema gösterimleri yapıldı

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamında 7. Sanat Yazlık Sinema etkinliği Bursa'da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sunduğu yazlık sinema gösterimleri Kent Meydanı AVM açık alanında gerçekleştirildi.

Bu yıl sağlık çalışanlarına adanan festivalde, "Büyük Çağın Hekimleri"ni anlatan ve çekimleri Bursa'da gerçekleşen 7 kısa film ve kısa film yarışması sonucu finalist olan insan merkezli 7 kısa filmin gösterimlerine yer verildi.

Yazlık sinemada, İbn-i Sina temalı "Düğüm", İbn-i Cessar temalı "Karantina", Er Razi temalı "Değersiz Altın", El Biruni temalı "Seydalani", İbn-i Bacce temalı "7 Taş", İbn-i Nefis temalı "Dolaşım" ve El Zehravi temalı "İlaç" filmi ile 7 hekimin dönemleri perdeye taşındı. En çok alkış toplayan, döneminde ilk karantinayı uygulayan İbni Cessar temalı "Karantina" oldu.

Ayrıca yönetmenliğini Mustafa Aydın'ın yaptığı "Haymatlos", Enis Manaz'ın "Abella", Yiğit Armutoğlu'nun "Mecit'ten Sevgilerle", Ahmet Mücait Aydoğan'ın "Çocuklar Aşkına", Gulnara Aitmamatova'nın "Kayak Yol", Ahmet Togaç'ın "Kulak Misafiri", Muhammet Daşbilek'in "Bir Nehir Kıyısında" filmleri gösterildi.

Etkinlik kapsamında son gösterim, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yarın akşam 5. Mevsim Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Festivalin final gecesi BTSO ev sahipliğinde 5 Ekim Salı günü yapılacak ve bu yıl konuk ülke olarak İran sineması ağırlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Komitesi Başkanı Eda Sürmeli, tüm paydaşlara teşekkür ederek, "O kadar özlemişiz ki sinemayı, Burada Bursalılarla buluşmak çok güzeldi. Festivalin tüm emekçileri adına söylüyorum ki bu yılki tüm alkışları, sağlık çalışanlarımıza armağan ediyoruz." ifadesini kullandı.