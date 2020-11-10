Bursa'da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor
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Bursa'da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor

10.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:33
Bursa'da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor

Bursa Valiliği, kış lastiği uygulamasıyla alakalı açıklama yaptı.

Bursa Valiliği, kış lastiği uygulamasıyla alakalı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ile ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği (7 C nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik) kullanılması mecburiyeti getirilmiş olup; ilimiz ve bağlı ilçe merkezlerinde (Belediye hudutları içinde) şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulamasının 09.11.2020 tarihli valilik oluru ile 1 Aralık 2020 - 1 Mart 2021 tarihleri arasında uygulanması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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