Bursa'da kış lastiği denetimleri başladı

BURSA (İHA) - Bursa'da trafik ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

Bursa ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği mecburiyeti 1 Aralık 2021-01 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanacak. Belirtilen tarihlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetim yapılacağı öğrenildi. Denetimlerde yolcu veya eşya taşıyan kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde kış lastiği şartı aranacağı belirtildi. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki bütün lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimden az olmaması şartları arandığı belirtildi.

Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereğince 846 TL para cezası kesilecek. Bursa'nın birçok noktasında trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kış lastiği konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Kış lastiği takmayan sürücülere ise 846 lira para cezası kesildi. - BURSA