Bursa'da kırsalda yaşam kalitesi artıyor
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Bursa'da kırsalda yaşam kalitesi artıyor

Bursa'da kırsalda yaşam kalitesi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'in Çayırlı Mahallesi'ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında artık sona gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'in Çayırlı Mahallesi'ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında artık sona gelindi.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yenişehir'in Çayırlı Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Kaba inşaatın tamamlandığı, dış cephe boyama işlerinin bittiği proje 5938 metrekare alan üzerinde hayata geçirdi. Toplam 520 metrekare alan üzerine inşa edilen projede, düğün salonu ve mutfak, muhtarlık ofisi, kooperatif yönetim odası, misafir konaklama odası, berber odası ile 212 metrekarelik teras alanı bulunuyor.

Çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Çayırlı Mahalle Konağı'nın Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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