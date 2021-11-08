Bursa'da kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

BURSA (AA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Kırsal Kalkınma Altyapı ve Ekonomik Yatırımlarını Destekleme Programı" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'ndaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in 21 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Başvuruların 17 Aralık'a kadar devam ettiğini belirten Aygül, "Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 2021-2022 yıllarını kapsayan destekleme ile ilgili mevzuat güncellenmiştir. Desteklemenin temel mantığı olan tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik ekonomik yatırımlarda yeni yatırımların üst limiti 3 milyon 500 bin lira, yarım kalan yatırımların tamamlanmasına yönelik üst limit 2 milyon 500 bin lira olarak güncellenmiş, modernizasyon ve kapasite artırımlarında ise bu limit 2 milyon lira olarak açıklanmıştır." dedi.

Aygül, önceki yıllarda "Altyapı Yatırımları" olarak tanımlanan küçük ölçekli yatırımların bu dönem iki alt başlığa ayrıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"A İş Planı başlığı altında üreticilere makine-ekipman sağlanmasına yönelik hibe uygulamasına geçilmiştir. Altyapı yatırımlarında da yine küçük ölçekli işleme, paketleme, depolama yatırımları 'B İş Planı' dahilinde uygulanacak olup burada limitler 600 bin liradır. Özellikle küçük işletmelerin talep ettiği makine ekipman alımı bu yıl 'A İş Planı' kapsamında uygulanmaya başlanılmıştır. Projeye konu makine listesi uygulama rehberi eki olarak yayınlanmış ve 73 kalem makine uygun bulunmuştur. Bu başlık altında her bir üretici sadece bir makine-ekipman için başvurabilecek olup proje tutarı üst limiti 300 bin liradır. Altyapı yatırımlarına başvurularda yatırım yerinin kırsal alan veya kırsal mahalle de olması zorunludur. Başvurular Bakanlığımızın sitesindeki ana sayfada yer alan link üzerinden kayıt olunarak yapılacak, değerlendirmeler sonrasında ilimizin bütçesi çerçevesinde belirlenecek yatırımlar desteklenecektir."

Toplantıda ayrıca, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Sedat Köseoğlu tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ile çok sayıda üretici katıldığı toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.