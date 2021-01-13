Kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

13.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:55

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu A.M.R'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye ait Orhangazi ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.

Evde "Takip" isimli uyuşturucu madde arama köpeğiyle yapılan aramalarda, bir kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyon, kameralarca kaydedildi.

Kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kırlentin içine gizlenmiş 1821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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