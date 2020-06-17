Bursa'da kıraathanelere maske denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da kıraathanelere maske denetimi

Bursa'da kıraathanelere maske denetimiBURSA'da, polis ekiplerince kıraathanelere yönelik düzenlenen maske ve sosyal mesafe denetiminde dezenfektan bulundurmayan işletmeye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

17.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:26

Bursa'da kıraathanelere maske denetimi

BURSA'da, polis ekiplerince kıraathanelere yönelik düzenlenen maske ve sosyal mesafe denetiminde dezenfektan bulundurmayan işletmeye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıraathane ve kafelere yönelik sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimi düzenledi. Uygulamada vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekipler 65 yaş üzeri olan vatandaşları da uyarıp, evlerine gönderdi.

Denetimlerde bir iş yerine dezenfektan bulundurmadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa'da kıraathanelere maske denetimi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Türkan Şoray Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Korkmaz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Kadın Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Bursa'da kıraathanelere maske denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 00:38:16. #1.14#
title