Bursa'da kıraathanelere maske denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da kıraathanelere maske denetimi

BURSA'da, polis ekiplerince kıraathanelere yönelik düzenlenen maske ve sosyal mesafe denetiminde dezenfektan bulundurmayan işletmeye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa'da kıraathanelere maske denetimi
16.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:25

BURSA'da, polis ekiplerince kıraathanelere yönelik  düzenlenen maske ve sosyal mesafe denetiminde dezenfektan bulundurmayan işletmeye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıraathane ve kafelere yönelik sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimi düzenledi. Uygulamada vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekipler 65 yaş üzeri olan vatandaşları da uyarıp, evlerine gönderdi.Denetimlerde bir iş yerine dezenfektan bulundurmadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Bursa'da kıraathanelere maske denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 01:36:30. #1.15#
title