Kıraathaneye kumar baskınında 9 kişi yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında yakalanan 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında yakalanan 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç mahallesi Sakaldöken Caddesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, içeride kumar oynandığını ve sigara ile alkol tüketildiğini tespit etti.

Ekiplerce içeride yakalanan 9 kişiye idari para cezası uygulanıp adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı