Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor
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Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor

Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da üretilen 16 farklı çeşit ve bunlardan 4 türü ata tohumundan kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen unluk buğdaylar çiftçiye de örnek oluyor.

Bursa'da üretilen 16 farklı çeşit ve bunlardan 4 türü ata tohumundan kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen unluk buğdaylar çiftçiye de örnek oluyor.

Bursa'da 70 parselde domates, biber, patlıcan ve 35 çeşit türün denendiği ve üretildiği Nilüfer Belediyesi Kent Bostanlarında, 16 çeşit buğday denemesi yapılıyor. Siyez, karakılçık, Dumlupınar, Atay85, Ceyhan99, Harmankaya, Es26, antik Suriye ve Güneydoğu Anadolu kökenli buğdaylar 7 parselde denenirken, belediyeye ait 120 dönüm tarlada da 4 çeşit ata tohumundan unluk buğdaylar üretilerek Nilüfer Bostan satış noktalarında vatandaşla buluşturuluyor. Buğdaylar kimyasal ve suni gübre kullanılmadan üretiliyor.

Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Gürsan, "70 parselde yerel tohumlardan domates, biber, patlıcan denemeleri için çimlemelerimizi tamamladık. 7 parselde buğday üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada yaptığımız 16 çeşit buğdayımız var. Bu buğdaylardan 7 çeşidi antik Suriye ve Güneydoğu kökenli buğdaylar. Hemen her yer bunların devamını getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Nilüfer Bostan satış yerlerimizde de belediyenin 120 dönüm arazisinde buğday üretimi yapıyoruz. 4 çeşit ata tohumundan unluk buğdaylar üretiliyor. Burada yaptığımız buğdaylar yeşerdi, sonra da hasat edeceğiz. 120 dönüm arazide yaptığımız 4 çeşit buğday üretiminden herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Suni gübre kullanılmıyor ve beklenenin üzerinde verim alıyoruz. Aynı zamanda çevredeki çiftçiye de örnek oluyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor
Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor
Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor
Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor
Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor
Bursa'da kimyasal ve suni gübre kullanmadan üretilen buğdaylar çiftçiye örnek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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