BURSA'DA KİMLİK SORGUSU YAPILAN MOTOKURYENİN UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
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BURSA'DA KİMLİK SORGUSU YAPILAN MOTOKURYENİN UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekiplerinin kimlik sorgulaması yaptığı motokurye Oğuzhan K., uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan arandığı tespit edilince gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekiplerinin kimlik sorgulaması yaptığı motokurye Oğuzhan K., uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan arandığı tespit edilince gözaltına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yol uygulaması yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir motokuryeyi durdurdu. Kısıtlamada çalışma belgesini soran ekipler, sürücü Oğuzhan K.'nın (26) GBT sorgulamasını yaptı. Sorgulamada uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan arandığı ortaya çıkan Oğuzhan K., gözaltına alındı.

BURSA'DA KİMLİK SORGUSU YAPILAN MOTOKURYENİN UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
BURSA'DA KİMLİK SORGUSU YAPILAN MOTOKURYENİN UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
BURSA'DA KİMLİK SORGUSU YAPILAN MOTOKURYENİN UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
BURSA'DA KİMLİK SORGUSU YAPILAN MOTOKURYENİN UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
BURSA'DA KİMLİK SORGUSU YAPILAN MOTOKURYENİN UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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