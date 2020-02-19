Bursa'da kılıçkalkan öğrenen Güney Koreli gençlere sertifika

19.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:16

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hankuk Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan dans ekibi, Bursa'da kılıçkalkan öğrendi.

Seul Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) geçen yıl ekim ayında Türk Dans Atölyesi'nde eğitim verilen, bir ay sonra Seul'de düzenlenen Türkçe Konuşma Yarışması ve Asya Kısa Film Festivali'nde sahneye çıkan öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu, THY ve Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin destekleriyle dün kente geldi.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen gruptan Kim Jun-hyeong, Kang Ju-won ve Hwang Seung-jae, Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği Başkanı Metin Dikerel ve ekibinden kılıçkalkan eğitimi aldı. Kılıçkalkan kıyafetlerini giyerek gösteri yapan 3 erkek öğrenci ile Bursa'ya özgü halk oyunlarını öğrenen 4 kız öğrenciye sertifika verildi.

Kız öğrencilerden Han Kayeon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'yı çok beğendiklerini ve yemeklerine hayran kaldıklarını söyledi.

Dernek Başkanı Dikerel de 29 Ekim 2019'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile kılıçkalkan ekibi olarak Güney Kore'ye gittiklerini anlattı. Gösteri yaptıktan sonra Güney Koreli öğrencilerin kılıçkalkan öğrenmek istediğini dile getiren Dikerel, "Dönerken kılıçkalkan malzemelerini orada bıraktık ve öğrenciler bu konuda eğitim aldı. Güney Kore ve Türkiye dostluğunu pekiştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü Turizm Koordinatörü Serkan Teke ise Bursa'nın güçlü turizm unsurlarının tanıtılması amacıyla faaliyetler yürüttüklerini vurguladı. Kente daha fazla Güney Koreli turist çekmeye çalıştıklarını ifade eden Teke, Bursa'nın bu ülkede tüm yönleriyle tanınmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA