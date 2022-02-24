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Bursa'da Kestel 13. Kitap Günleri etkinliği düzenlenecek

AA, Sinan Balcıkoca - Kültür Sanat
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Bursa'da Kestel 13. Kitap Günleri etkinliği düzenlenecek

Bursa'da 1-10 Mart'ta "Kestel 13. Kitap Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'da 1-10 Mart'ta "Kestel 13. Kitap Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe 40 yazar ve çok sayıda yayınevinin katılması bekleniyor.

Binlerce eserin, kitapseverlerin beğenisine sunulacağı etkinlikte, Ahmet Şafak, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Uğur Arslan ve Ahmet Selçuk İlkan söyleşi ve imza günlerine yer verilecek.

Açıklamada görüşleri aktarılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, etkinliğin bu yıl çok daha kapsamlı olacağını bildirdi.

Tanır, programa yoğun katılım beklediklerini ifade ederek, "Birbirinden değerli yazarlarımız imza günü, söyleşi ve paneller düzenleyecek. Kitapseverlerimizin, sevdikleri yazarlara merak ettiklerini sorabileceği sıcak bir ortam olacak. Tüm hemşehrilerimizi ve kitap kurtlarını, 13. Kitap Günleri etkinliğine bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Sinan Balcıkoca - Kültür Sanat

Kestel, Bursa, Kitap, Mart, Kültür Sanat, Haberler

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