Kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kalender Caddesi Galip Sokak'ta bulunan bir kereste işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek