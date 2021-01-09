Kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

09.01.2021 04:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 04:13

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kalender Caddesi Galip Sokak'ta bulunan bir kereste işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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