Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yan yoldan gelen hafif ticari araç ile kepçenin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'da yan yoldan gelen hafif ticari araç ile kepçenin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Büyükorhan-Orhaneli yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan gelen Harun A. 16 N 6773 plakalı idaresindeki hafif ticari araç, Onur B. idaresindeki iş makinasına çarptı. Kazada ticari araç sürücüsü Harun A. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harun A. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta büyük maddi hasar oluşurken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş
Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş
Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Abdullah Avcı Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da kepçe ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:13:32. #1.14#

title