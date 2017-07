Bursa'da Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor

Kentsel dönüşümün hızlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla hayata geçirilen 0,50 emsal artışı uygulamasından yararlanan 26 Blokluk Ataevler Emniyet Sitesi'nde dönüşüm, eski binaların yıkımıyla başladı.



Birinci derece deprem bölgesinde olan Bursa'da yıpranan yapı stoğunun ortadan kaldırılması amacıyla ortalama her iş günü bir bina yıkıp, bu alanlara yollar, spor alanları ve sosyal donatı alanları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm noktasında aldığı kararların meyvesini de toplamaya devam ediyor. Özellikle depreme karşı dayanıksız olan sitelerin hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlamak amacıyla 0.50 emsal artışı uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle kent genelindeki dönüşümü de tetiklemiş oldu. Uygulamadan bugüne kadar 211 site yararlanırken, Nilüfer ilçesindeki Ataevler emniyet sitesinde de dönüşüm yıkımla başlamış oldu. Halen 26 blok ve 312 daireden oluşan site yeni proje ile 13 blok ve 416 daireden oluşacak ve 8 bin metrekare yeşil alan kazanılmış olacak. Proje kapsamında 15 bin metrekarelik kapalı otopark, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanlarıyla emniyet sitesi, Nilüfer'e kazandırılacak.



Ataevler emniyet sitesi kentsel dönüşümü kapsamında eski binaların yıkım törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 2000 yılından önce yapılan tüm binaların büyük risk taşıdığını hatırlatarak, ne zaman geleceği belli olmayan depreme karşı, daha güvenli ve emniyetli binaların inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Eski binaların C9, C10, C11 beton kalitesinde yapıldığını dile getiren BAltepe, bu projede ise C35 standardında beton kullanılacağını ve bu betonun iş makineleriyle bile zor parçalandığını kaydetti. "Bu binaları deprem yıkmadan kendi darbelerimizle yıkıyoruz" diyen Altepe, "Emsal artışı uygulamasını ilk olarak oteller için uyguladık. Bursa'da yeterli otel yoktu ve İstanbul'dan Ankara'dan gelenler geri dönüyordu. Emsal artışı uygulamasıyla her yer otel oldu. Bu uygulama ile kent ekonomisi kazandı. Bu uygulamaya insan hayatı için neden yapmayalım dedik ve dönüşüm için de hayata geçirdik. Çünkü insan hayatı her şeyden önemli. Olası depremde insanlar bu binaların altında kaldıktan sonra hangi yüzle buraya gelecektik. Ceset aramak için mi yoksa ceset torbası taşımak için mi?. Bunlar işin gerçeği. Böyle işlerde ne kadar acele edersek o kadar hayırlı. Şimdi yıkılan bu binaların yerine daha emniyetli, güvenli binalar inşa edilecek. 500-550 araçlık otopark sorunu yer altında çözülecek. Yeşil alanları, kapalı yüzme havuzu, sosyal donatı alanlarıyla güzel bir site olacak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından emniyet sitesindeki eski binaların yıkımına başlandı. - BURSA