Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor (2)

40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan işitme ve konuşma engelli Mehmet Kardaş, başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından mahallesinden 40 kilometre uzakta Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulundu. Kaybolan genç motosikletiyle tost almak için Bilecik'in Bozüyük ilçesine gittiği, Delielmacık Mahallesi mevkisinde yakıtının bittiği öğrenildi. Yol kenarında beklediği sırada Eskişehir'den İnegöl'e giden ve aynı mahallede oturan Mustafa Acar tarafından fark edilen Kardaş'ın, yorgun ve soğuktan üşümüş halde bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Kardaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Kardaş'ı bulan Mustafa Acar ise "Eskişehir'e giderken yol kenarında motosikletin üzerinde oturan genci gördüm. Mehmet olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Eskişehir'den İnegöl'e dönerken haberler i gördüm. Mehmet'in babasını aradım, kaybın Mehmet olduğunu söyledi. Bende seyir halindeyken Mehmet'i gördüm, yolun karşısına geçip yanına gittim. Sonrasında ekiplere haber verdim" dedi.