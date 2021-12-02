Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor (2)

40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUBursa'nın İnegöl ilçesinde, öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan işitme ve konuşma engelli Mehmet Kardaş, başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından mahallesinden 40 kilometre uzakta Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulundu.

40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan işitme ve konuşma engelli Mehmet Kardaş, başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından mahallesinden 40 kilometre uzakta Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulundu. Kaybolan genç motosikletiyle tost almak için Bilecik'in Bozüyük ilçesine gittiği, Delielmacık Mahallesi mevkisinde yakıtının bittiği öğrenildi. Yol kenarında beklediği sırada Eskişehir'den İnegöl'e giden ve aynı mahallede oturan Mustafa Acar tarafından fark edilen Kardaş'ın, yorgun ve soğuktan üşümüş halde bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Kardaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOST ALMAYA GİTMİŞ

Oğlu bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Kardaş'ın annesi Ayşe Kardaş, "Oğlum evden öğle saatlerinde çıktı. Mahallemizden biri onu tost almaya göndermiş. Oğlumda yolu şaşırmış. Bozüyük istikametine gitmiş. Yolda bulunmuş. Sağlık durumu iyi. Biraz üşümüş. Isınıyor şu an. Ekiplere teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Kardaş'ı bulan Mustafa Acar ise "Eskişehir'e giderken yol kenarında motosikletin üzerinde oturan genci gördüm. Mehmet olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Eskişehir'den İnegöl'e dönerken haberler i gördüm. Mehmet'in babasını aradım, kaybın Mehmet olduğunu söyledi. Bende seyir halindeyken Mehmet'i gördüm, yolun karşısına geçip yanına gittim. Sonrasında ekiplere haber verdim" dedi.


Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor (2)

Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor (2)

Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor (2)

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

 Son dakika... Bursa'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Son dakika... Bursa'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title