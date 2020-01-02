Bursa'da kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Şerafettin (89) ve Nurten Genç (84) çifti evlerinde ölü bulundu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Şerafettin (89) ve Nurten Genç (84) çifti evlerinde ölü bulundu.
Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Genç çiftinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi.
Polis ve sağlık ekipleri, çilingirle eve girdi. Yapılan incelemede Genç çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç çiftinin cansız bedenleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.