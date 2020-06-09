Bursa'da kediyi kurtarmak için lüks aracı bu hale getirdiler Bursa'da kediyi kurtarmak için lüks aracı bu hale getirdiler Araca sıkışan kedi lüks aracın lastiği sökülerek çıkartıldı Bursa'da lüks bir otomobilin içerisine sıkışan kedi lastiğin sökülmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bursa'da kediyi kurtarmak için lüks aracı bu hale getirdiler Araca sıkışan kedi lüks aracın lastiği sökülerek çıkartıldı BURSA - Bursa'da lüks bir otomobilin içerisine sıkışan kedi lastiğin sökülmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma sırasında trafik durma noktasına gelirken, yaralı kedi bir hayvansever tarafından veterinere götürüldü. Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracın kaput ile lastik arasındaki yere sıkışan kediyi fark eden araç sürücüsü aracını yol kenarına çekti. Kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca çevredeki vatandaşlar da şoförün yardımına koştu. Ana cadde üzerinde lüks otomobilin lastiği sökülerek sıkışan kedi kurtarıldı. Bu sırada trafik durma noktasına geldi. Kedi kurtarıldıktan sonra hayvansever bir kadın tarafından veterinere götürüldü. Kaynak: İHA