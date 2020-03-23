Bursa'da kazazedenin basın mensubuna saldırısı kameralara yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan, ardından basın mensubu ile 112 Acil Servis personeline saldıran ve hastanede sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan, ardından basın mensubu ile 112 Acil Servis personeline saldıran ve hastanede sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Kıran Mahallesi yolu üzerinde, alkollü olduğu öne sürülen Serdar Basri Ş. (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü ve Murat Can Bulu (23), Can Dursun (23), Remzi Kalkancı (24), Yavuz Çetinkaya (23), Cabir Cilo (22) ile Ozan İnci (24) 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Serdar Basri Ş. kaza yerinde 112 Acil Servis ambulansında görevli Coşkun Ç'ye saldırdı. Sürücü ardından hastane önünde kendisini görüntülemek isteyen yerel basında görev yapan muhabir Kadir İnci'ye saldırdı, hakaret etti. Saldırı anı muhabirin kamerası tarafından kaydedildi.

Hastanede tedavisi devam eden sürücü daha sonra da hastanenin tomografi görevlisine saldırarak darbetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"24 saat görevimizin başındayız"

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Genel Sağlık İş Sendikası İnegöl İlçe Başkanı Erman Açıkgöz, dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık emekçileri olarak insanüstü gayretle çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ne yazık ki İnegöl Devlet Hastanesinde yaşanan iki mefhum saldırı bizleri görevimizi yaparken sadece virüs salgınından değil korunmaya çalıştığımız vatandaşlardan korunmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Eline balta satır gibi aletleri alan bir kişi, hastanemizde İçişleri Bakanlığının genelgeleri gereği görevini yapan güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı yaralamaya belki de öldürmeye kastetmiştir. Daha bu olayın şoku atlatılmadan acil kapısında bizlerin haber alma hakkı için mücadele eden emek veren bir muhabir arkadaşımız yine kendini bilmez biri tarafından saldırıya uğramış darp girişiminde bulunulmuştur."

Her akşam saat 21.00'de tüm balkonları doldurarak sağlık çalışanlarını alkışlayan halka minnettar olduklarını belirten Açıkgöz, zor günlerden geçilen bu süreçte artık şiddetin son bulması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler sağlık emekçileri olarak can kurtarırken bir yandan şiddet korkusu yasamak istemiyoruz. Bir kez daha artık son olması dileğiyle sağlık çalışanlarına ve basın emekçilerine yapılan şiddeti kınıyorum. Bu mefhum saldırılar artık son bulmalı. Ülkemizde bu salgınla mücadelede herkes elinden geleni yapmalıdır. Halkımız evlerinde kalarak bizler hastanelerde hastalarımızla ilgilenerek basın emekçilerine halkımızı doğru bilgilendirip yapılması gerekenleri vatandaşa anlatarak bu salgınla mücadelede hizmet edecektir."

Kaynak: AA