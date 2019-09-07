07.09.2019 06:53

Bursa'da kazadan yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü darp edildi

BURSA'da önünde seyreden aracın ani manevra yapması nedeniyle devrilen motosiklet sürücüsü İbrahim T.(46) yara almadan kurtulduğu kazanın ardından araç sürücüsü tarafından darp edildi.

Olay, İnegöl'ün Esentepe mahallesinde meydan geldi. Hamzabey caddesi üzerinde seyir halinde olan İbrahim T. (46) yönetimindeki 16 TK 867 plakalı motosiklet, önünde seyrederken aniden manevra yapan İlhan Ç. (36) yönetimindeki 28 NC 388 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için zorlukla durarak devrildi. Kazanın ardından yaşanan tartışmada öfkelenen araç sürücüsü İlhan Ç. ve ailesinden 3 kişi ile birlikte motosiklet sürücüsü İbrahim T.'ye sopa ve kemerle saldırdı. Eşi İbrahim T.'nin gözü önünde darp edildiğini gören Sabiha T., çevredekilere yardım çığlıkları atsa da eşini kurtaramadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsünü zorlukla kurtarılırken, kanlar içinde kalan İbrahim T. olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olaya karışan araç sürücüsü ile 3 kişi ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA