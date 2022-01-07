Bursa'da kazada yaralanan genç: "Ölmediğime dua ediyorum"

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonete arkadan çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Sürücü genç, "Ölmediğime dua ediyorum" dedi.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul A.(16) idaresindeki elektrikli bisiklet,, önünde seyir halinde olan Hayati Takta (43) yönetimindeki 54 PE 611 kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Bacağından yaralanan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin "Neyiniz var" sorusuna sürücü genç, "Motorla vuruverdim, ölmediğime dua ediyorum" diye cevap verip herkesi gülümsetti. Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA