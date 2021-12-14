Son dakika haberleri: Kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Kafkas Sokak'tan Kültür Caddesi'ne çıkan Ahmet G. idaresindeki 16 NOU 38 plakalı hafif ticari araç, caddede ilerleyen Kadriye D'nin kullandığı 16 CJG 90 plakalı otomobile yan tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kadriye D. otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Kazada yaralanan Kadriye D. ve Ahmet G, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı

Son dakika haberleri: Kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı

Son dakika haberleri: Kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı

Son dakika haberleri: Kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı

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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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