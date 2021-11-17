Son dakika haberi! Bursa'da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Bursa'da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Muhammed Caner P. (24) yönetimindeki 16 AFA 034 plakalı hafif ticari araç, Altay Caddesi'nden çıkan Yusuf El Hadid (33) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından yerde yatan yaralı, gözyaşı dökerek acılar içinde bekledi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Son dakika haberi! Bursa'da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada

Son dakika haberi! Bursa'da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada

Son dakika haberi! Bursa'da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada

Son dakika haberi! Bursa'da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada

Son dakika haberi! Bursa'da kaza yapan bisiklet sürücüsünün havalandığı anlar kamerada

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