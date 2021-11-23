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Bursa'da kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaza yapan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaza yapan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova'dan Bursa'ya seyir halinde olan ve G.İ. isimli kadının kullandığı 77 ABM 569 plakalı otomobil, terminal köprüsü altında direklere vurdu. Kaza sonrası sürücü G.İ. ile yanında bulunan F.Y. hafif yaralandı.

Ekiplerin, kaza yapanların daha önce uyuşturucudan gözaltına alınan zanlılar olduğunu tespit etmesi üzerine olay yerine narkotik polisleri sevk edildi.

Araçta yapılan aramada 30 grama yakın metamfetamin ele geçirildi. Biri kadın iki kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınırken, kaza yapan otomobil çekici tarafından otoparka kaldırıldı.

Otomobilde savcılık kararıyla detaylı arama yapılacağı öğrenildi. - BURSA

Bursa'da kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Bursa'da kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Bursa'da kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Bursa'da kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

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