Bursa'da Kaza Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobile Bariyer Saplandı

Bursa'da kavşaktan anayola çıkan bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobile bariyer ok gibi saplandı. Direksiyon başında sıkışan sürücü itfaiye ve Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Fatih Sultan Mehmet köprülü kavşağında meydana geldi. Çetin Budak (41) kontrolündeki 16 AAJ 661 plakalı otomobili ile şehir merkezi istikametine giderken, Fatih Sultan Mehmet köprülü kavşağından kontrolsüz şekilde yola çıkan Süleyman Geniş (37) idaresindeki 16 HJ 797 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Geniş'e ait otomobile yol kenarında bulunan bariyer ok gibi saplandı. Kazada sürücü Süleyman Geniş direksiyon başında sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Geniş'i yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: DHA