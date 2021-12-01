Bursa'da kaza "geliyorum" dedi; 2 yaralı - Haberler
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Bursa'da kaza "geliyorum" dedi; 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da kaza

Bursa'da, dorsesindeki yükle trafik tabelalarına vurarak ilerleyen tır, özel halk otobüsüne çarptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da, dorsesindeki yükle trafik tabelalarına vurarak ilerleyen tır, özel halk otobüsüne çarptı. Otobüste bulunan 2 iki kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Çalı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dorsesinde yüklü olan malzemenin iki tarafından taşan parçalarla yol kenarındaki tabelalarına çarparak ilerleyen tır, özel halk otobüsüne yandan çarptı. Çarpma sonucu otobüste bulunan iki kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolculardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer yolcunun ise vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da kaza geliyorum dedi; 2 yaralı

Bursa'da kaza geliyorum dedi; 2 yaralı

Bursa'da kaza geliyorum dedi; 2 yaralı

Bursa'da kaza geliyorum dedi; 2 yaralı

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