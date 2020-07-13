Bursa'da kaza: 3 yaralı - Bursa'da kaza: 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza 3 kişi yaralandı.

- Bursa'da kaza: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara yolunun Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan 40 yaşındaki Yusuf Ç. idaresindeki 16 Z 3314 plakalı özel otomobile, iddiaya göre arkasında gelen Selim Ş. idaresindeki 16 AFK 405 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Yusuf Ç'in kullandığı araç, orta refüjdeki ağaca çarparak karşı şeride geçti. Bu sırada herhangi bir araç gelmemesi facianın önüne geçti. Kazada Yusuf Ç, Deniz Ç. ve diğer araç sürücüsü Selim Ş. yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA