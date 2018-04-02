Bursa'da Kaza: 3 Yaralı

Bursa'da yağmurun etkisiyle ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- İzmir Karayolu Merinos mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Sansa idaresindeki 16 FZ 360 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce orta refüje çarpan otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Orhan Sansa'nın eşi Şaziye Sansa ile çocukları Betül Sansa ve İbrahim Sansa yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini burada yaptı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.