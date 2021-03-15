Bursa'da kaza: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da kaza: 1 yaralı

15.03.2021 18:50 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:55
Bursa'da kaza: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Muhammed K. idaresindeki 16 MA 7216 plakalı kamyonet ile tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Mustafa G. idaresindeki 16 E 2312 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı kamyonet sürücü yara almadan atlatırken, diğer sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı kavşakta her gün benzer kazalar yaşanması tepkiye sebep oluyor. - BURSA

Bursa'da kaza: 1 yaralı
Bursa'da kaza: 1 yaralı
Bursa'da kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevket Çoruh Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da kaza: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 19:00:31. #1.14#
title