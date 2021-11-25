Bursa'da kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulundu

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulundu

Bursa'da dört gündür kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulunarak ailelerine teslim edildi.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da dört gündür kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulunarak ailelerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Kasım'da gezmek için evlerinden ayrılan G.N.K. (16) ile arkadaşı A.A. (16), eve dönmedi. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne giden aileler, kızlarıyla ilgili kayıp müracaatında bulundu.

Konuyu araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kızların Ortabağlar Mahallesi'nde olduklarını belirledi.

G.N.K. ve A.A'yı bulan ekipler, çocukları ailelerine teslim etti.

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun 'darp ve bıçakla yaralama' iddiasıyla ifadesi alındı

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun "darp ve bıçakla yaralama" iddiasıyla ifadesi alındı

 KYK yurdunda yemeklerden şikayetçi olan öğrenciler eylem yaptı

KYK yurdunda yemeklerden şikayetçi olan öğrenciler eylem yaptı

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title