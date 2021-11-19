Bursa'da kayıp kardeşlerin cesedi İznik Gölü'nde bulundu

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olarak aranan iki kardeşin cansız bedenleri İznik Gölü'nde bulundu.

Kestel ilçesinden İznik'e giden Hasan (34) ve Hüseyin Karacan (31) kardeşlerden haber alınamaması üzerine gölde gece başlatılan arama çalışmalarına, sabah saatlerinde devam edildi.

Arama çalışmaları kapsamında Bursa Jandarma Komutanlığına ait drone ile yapılan taramada göl yüzeyinde iki ceset olduğu fark edildi.

Bunun üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri, cesetleri gölden çıkardı.

Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlere ait olduğu tespit edilen cenazeler, İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İntihar etmiş olabilecekleri değerlendirilen Karacan kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Dün bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini isteyen kardeşlerden haber alınamaması üzerine, İznik Gölü etrafında jandarma ve AFAD, gölde ise İznik Jandarma Komutanlığına bağlı bot timi tarafından arama çalışması yapılmış, göl kenarında kayıp kişilere ait kıyafet ve telefon bulunmuştu.

AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet