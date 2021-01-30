Bursa'da kayıp Iraklı kadını alıkoydukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda, alıkoydukları ve fuhşa zorladıkları kayıp Iraklı kadını teslim etmek için para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda, alıkoydukları ve fuhşa zorladıkları kayıp Iraklı kadını teslim etmek için para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kuyumculuk yapan Irak uyruklu A.A.H, (47), kaybolduğunu ileri sürdüğü kızı B.A'nın (21) bulunması için Konya Emniyet Müdürlüğüne geçen aralık ayında müracaatta bulundu.

Daha sonra kızının kendisini arayarak iyi olduğunu bildirmesi üzerine kayıp ilanını kaldırtan baba, B.A'nın nerede olduğunu öğrenemeyince sosyal medya üzerinden kendi çabasıyla onu aramaya başladı.

Bir süre sonra A.A.H'yi arayan bir şüpheli, kızının Bursa'nın Kestel ilçesinde olduğunu ve para karşılığında kendisine teslim edebileceklerini söyledi.

A.A.H'nın durumu polise haber vermesi üzerine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kontrolünde irtibat kurulan ve 7 bin dolar karşılığında kızı teslim edeceklerini belirten şüphelilerden 2'si, Gençosman Kavşağı'nda bir araçta yakalandı. Zanlılarla bağlantılı bir şüpheliyi de gözaltına alan polis, kayıp kadını bulmak için operasyon düzenledi.

Zanlıların, genç kadınla bir internet sitesi aracılığıyla tanışarak onu Konya'dan Bursa'ya getirdikleri, daha sonra Yalova'da Irak uyruklu H.E.Z'nin yanına fuhuş amaçlı olarak gönderdikleri öğrenildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla B.A. kurtarıldı, Irak uyruklu H.E.Z. (41) de yakalandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu İ.B. (31), A.C. (22), S.K. (35) ile H.E.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler