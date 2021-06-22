BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan'dan (28) haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 150 kişiden oluşan ekip, eğitimli 2 köpekle birlikte arama-kurtarma çalışması başlattı.

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan'dan (28) haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 150 kişiden oluşan ekip, eğitimli 2 köpekle birlikte arama-kurtarma çalışması başlattı. Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD'a haber verildi. Bunun üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara 2 eğitimli arama köpeği de dahil edildi. Yaklaşık 150 kişilik ekip, bölgede Beyan'ı gören mahalle sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Kayıp Beyhan'ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı