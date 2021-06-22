BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan'dan (28) haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 150 kişiden oluşan ekip, eğitimli 2 köpekle birlikte arama-kurtarma çalışması başlattı.

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan'dan (28) haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 150 kişiden oluşan ekip, eğitimli 2 köpekle birlikte arama-kurtarma çalışması başlattı. Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD'a haber verildi. Bunun üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara 2 eğitimli arama köpeği de dahil edildi. Yaklaşık 150 kişilik ekip, bölgede Beyan'ı gören mahalle sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Kayıp Beyhan'ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Deniz Poyraz Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA'DA KAYIP HÜSEYİN İÇİN 150 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA BAŞLATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 00:01:44. #1.16#

title