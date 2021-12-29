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Bursa'da kayıp eski muhtar aranıyor

Bursa'da kayıp eski muhtar aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Akın Sevim - Haberler | Güncel

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde dün kaybolan Alzheimer pastası Yakup Oruç (70), ekipler tarafından aranıyor.

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde dün kaybolan Alzheimer pastası Yakup Oruç (70), ekipler tarafından aranıyor.

Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'nin eski muhtarlarından olan Alzheimer hastası Yakup Oruç, dün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi,  jandarmaya haber verdi. Yakup Oruç'un bulunması için dün akşam, jandarmanın yanı sıra aralarında AFAD'ın da bulunduğu arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Gece boyunca ulaşılamayan Yakup Oruç'un aranmasına bugün de devam ediliyor.


Demirören Haber Ajansı / Akın Sevim - Son Dakika Haberleri

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