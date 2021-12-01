İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Bursa'da kaybolan işitme ve konuşma engelli genç aranıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi kırsal Hamamlı mahallesinde gündüz evinden çıkan ve yaklaşık 8 saattir haber alınmayan gencin bulunması için ekipler seferber oldu.

Hamamlı mahallesinde ikamet eden Kardaş ailesinin 19 yaşındaki işitme ve konuşma engelli oğulları Mehmet, evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Akşama kadar çevrede arama yapan ailesi, Mehmet'e ulaşamayınca Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri de AFAD, İHH ve İNDAK arama kurtarma ekiplerine haber verdi. 70 kişilik Jandarma ve Arama Kurtarma ekipleri arazide arama çalışmalarına başladı.

Üzerinde kırmızı mont, mavi pantolon, siyah ayakkabı ve gri bere bulunan genci görenlerin 112'ye haber vermesi bekleniyor.