Bursa'da Kayıp Alarmı

Bursa'da 69 yaşındaki Aziz Dirik'in 5 gündür kayıp olduğu bildirildi.



Emniyet tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda, 1.65 boyunda ve 55 kilo ağırlığında, esmer tenli, kır saçlı ve kahverengi gözlü olduğu belirtilen Aziz Dirik'in kaybolduğunda üzerinde kahverengi yelek ve mavi çizgili gömlek olduğu bildirildi. 7 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan 69 yaşındaki Aziz Dirik'i görenlerin 155 hattına veya en yakın polis birimine haber vermeleri istendi. - BURSA