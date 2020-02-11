Bursa'da kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren sanık yargılanıyor

11.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:28

Bursa'da geçen yıl tartışma sırasında kayınpederi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Engin Kocakulak, maktuller Nezir ve Yasin Aktan'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Eşi ve oğlu öldürülen Şahinaz Aktan, olay günü yemek yedikleri sırada damadının geldiğini ve çocuklarını almak istediğini dile getirdi.

Kocakulak'ın kendisine küfrettiğini öne süren Aktan, "Damadım bana küfür etti. Bunun üzerine oğlum balkona çıktı. Ben oğlumu tutarken eşim eline tahta parçası alarak aşağı inmiş. Eşim ona tahtayı kaldırırken o da yanında getirdiği bıçakla kapının önünde bıçakladı. Ben ona sadece 'Şimdi git, yarım saat sonra gel çocuklarını al' dedim." ifadelerini kullandı.

Sanığın eşi Hediye Kocakulak da olaydan önce eşiyle arasında herhangi bir sorunun bulunmadığını öne sürdü.

Annesi ve kendisinin, kardeşi Yasin Aktan'ı sakinleştirmeye çalıştığını belirten Kocakulak, "Babam sakin olduğu için çıkabileceğini düşünemedik. Babam dışarı çıkınca erkek kardeşim arkasından koştu. Ben balkondan eşimin elindeki bıçağı gördüm. Babam bir tahta parçasıyla onun kafasına vurdu. Ben de kucağımdaki bebeği bırakıp aşağı koştum. Gittiğimde babam yerdeydi, yanına gittim arkasından kanlar akıyordu. Kucağıma aldım, arkamı döndüm, orada kardeşim yere düştü." diye konuştu.

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren sanık Engin Kocakulak ise "Kaynanam bana 'Sen git, çocukları göndereceğim' demedi. Balkona çıkar çıkmaz bana küfretti. Olayın bu aşamaya gelmesinin tek sebebi kendisidir." savunmasını yaparak tahliye talebinde bulundu.

Mütalaasını veren savcı, sanık Engin Kocakulak'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Engin Kocakulak, geçen yıl temmuz ayında boşanma aşamasında olduğu eşi Hediye Kocakulak ile görüşmek amacıyla kayınpederi Nezir Aktan'ın (55) merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Kocakulak, tartışma sırasında kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçakla yaralamıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan katil zanlısı ise Kestel Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

Tutuklanan Engin Kocakulak hakkında iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA