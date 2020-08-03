Bursa'da kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat, tahrik indirimiyle 36 yıl hapis cezasına...
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Bursa'da kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat, tahrik indirimiyle 36 yıl hapis cezasına...

Bursa'da yeni doğan bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi ile kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Engin Kocakulak'ın (39) davası görüldü.

Bursa'da kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat, tahrik indirimiyle 36 yıl hapis cezasına...
03.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:43

Bursa'da yeni doğan bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi ile kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Engin Kocakulak'ın (39) davası görüldü. Sanığa önce 2 kez müebbet hapsi ardından da haksız tahrik indirimi ile toplam 36 yıl hapis cezası verildi.

2019 Temmuz ayında yaşanan olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Kocakulak'ın, 3'üncü çocuğuna hamile olan eşi Hediye Kocakulak (30), evi terk edip, babası Nezir Aktan'ın yanına yerleştikten kısa süre sonra doğum yaptı. Olay günü, Engin Kocakulak, 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine geldi. Ancak bebeği kendisine gösterilmediği iddia edildi. Bunun üzerine Kocakulak ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbiraderi Yasin Aktan (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Engin Kocakulak, üzerinde taşıdığı bıçakla kayınpederi ile kayınbiraderine vurmaya başladı. Ağır yaranan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

2 kez müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan sanık Engin Kocakulak'ın karar duruşması görüldü. Duruşmada, eşi ile oğlu öldürülen Safinaz Aktan, "Yemek yediğimiz sırada damadım geldi. Çocukları almak istediğini söyledi. Kendisine yarım saat sonra gelmesini söyledim. Kapıyı açmamı söyledi. Kapıyı açmayacağımı söyledim. Damadım küfretti. Bunun üzerine oğlum balkona çıktı. Ben oğlumu tutarken, eşim eline tahta parçası alıp, aşağı inmiş. Eşim ona tahtayı kaldırırken o da yanında getirdiği bıçağı saplamış. Ben sadece 'Şimdi git, yarım saat sonra gel çocuklarını al' dedim. Küfretmedim" dedi.

Bandırma T. Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Engin Kocakulak son savunmasında, "Sadece çocuklarımı görmek istiyordum. Kafama sopayla vuruldu. Kayınbiraderim, kemer ve bıçakla saldırdı. Canımı kurtarmak için mücadele ettim. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatı Adnan Mutlu da müvekkilinin çocuğunu görmeye gittiğini, olayın meşru müdafaa şartları altında gerçekleştiğini öne sürerek, beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Engin Kocakulak'ı önce 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, 2 kez 18 yıl olmak üzere toplam 36 yıl hapis cezasına çevirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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