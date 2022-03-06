Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı - Haberler

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Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bursa'da yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Bursa'da yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Bursa- Mudanya yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ADE 932 plakalı otomobil yağış sonrası sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılırken, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Mudanya, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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