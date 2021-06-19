Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu
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Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hüsra Sarı (67) dün akşam saatlerinde Göktepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Gece evine dönmeyen kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD, Akut Arama Kurtarma Derneği, Nilüfer Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma görevlilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, kırsal bölgede arama çalışması başlattı.

Kadının kaybolduğu noktadan bir kilometre uzakta bulunduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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