Bursa'da kaybolan zihinsel engelli genç donmak üzereyken bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, 9 saat sonra donmak üzereyken bulundu.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, 9 saat sonra donmak üzereyken bulundu.
Kırsal Hamamlı Mahallesi'nde ikamet eden ve gündüz evden ayrıldıktan sonra dönmeyen zihinsel engelli Mehmet Kardaş'ın (19) ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen jandarma, AFAD ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Zihinsel engelli genç, ekiplerce evinden yaklaşık 50 kilometre uzakta, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Aksutekke köyü mevkisinde donmak üzereyken bulundu.
Yaklaşık 9 saat sonra bulunan Kardaş, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri