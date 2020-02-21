Bursa'da kaybolan zihinsel engelli genç bulundu
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Bursa'da kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

Bursa'da 15 Şubat'tan bu yana haber alınamayan zihinsel engelli genç, polis ekiplerince bulundu.

21.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:52
Bursa'da kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

'da 15 Şubat'tan bu yana alınamayan zihinsel engelli genç, ekiplerince bulundu.

Ailesiyle ilçesinde yaşayan Cevat Yalçın'ın (23) ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yalçın'ın Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dolaştığını belirleyen ekipler, genci bularak ailesine teslim etti.

Kaynak: AA
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