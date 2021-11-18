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Bursa'da kaybolan kardeşler için arama çalışması başlatıldı

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Bursa'da kaybolan kardeşler için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesinde yaşayan Hasan (34) ve Hüseyin Karacan (31) kardeşler, bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi. İznik'e giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gölün etrafında jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

İznik Jandarma Komutanlığına bağlı bot timi de gölde arama çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, göl kenarında gençlere ait kıyafet ve telefon bulunduğu öğrenildi.

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