Bursa'da kaybolan kadının cesedi gölette bulundu
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Bursa'da kaybolan kadının cesedi gölette bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan kadının cesedi gölette bulundu.

24.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:50
Bursa'da kaybolan kadının cesedi gölette bulundu

'nın ilçesinde dünden bu yana alınamayan kadının cesedi gölette bulundu.

Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mediha Türkyılmaz'ın (65) yakınları, durumu polise bildirdi.

Arama çalışmaları sürerken Göleti'nde bir kadın cesedi olduğu belirlendi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından göletten çıkarılan cesedin, Mediha Türkyılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Kadının cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mediha Türkyılmaz'ın, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, İnegölspor'da da teknik direktörlük yapan İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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