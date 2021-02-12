Bursa'da kaybolan kadın saatler sonra arama kurtarma ekiplerince bulundu
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Bursa'da kaybolan kadın saatler sonra arama kurtarma ekiplerince bulundu

12.02.2021 22:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:26
Bursa'da kaybolan kadın saatler sonra arama kurtarma ekiplerince bulundu

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası kadın, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren araması sonrası bulundu.

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası kadın, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren araması sonrası bulundu.

Gülsüm Vuran, Nilüfer ilçesindeki kırsal Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan ikametgahından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Haber verilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ANDA Arama Kurtarma Derneği ve NAK (Nilüfer Arama Kurtarma) ekipleri kayıp kadını arama çalışmalarına başladı.

Saatler süren aramanın ardından Vuran, ıslak halde hipotermi geçirmek üzereyken bulundu.

İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan kadın, sedyeyle bir kilometre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vuran, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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