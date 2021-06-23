Bursa'da kaybolan gencin cesedi ormanlık alanda bulundu
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Bursa'da kaybolan gencin cesedi ormanlık alanda bulundu

Bursa'da kaybolan gencin cesedi ormanlık alanda bulundu
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşama doğru haber alınamadığı ihbarı yapılan Hüseyin Beyhan'ı (28) arayan ekipler, bu yerleşim birimine 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda cansız bedenini buldu.

İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmaya dün akşam kayıp ihbarında bulunulması üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Yıldırım Belediyesi, ANDA Arama Kurtarma, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Bölgede genci gören mahalle sakinlerinin ifadelerine göre yaklaşık 150 kişiden oluşan ekipler tarafından termal drone ile arama çalışması başlatılmıştı.

Bursa'da kaybolan gencin cesedi ormanlık alanda bulundu
Bursa'da kaybolan gencin cesedi ormanlık alanda bulundu
Bursa'da kaybolan gencin cesedi ormanlık alanda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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